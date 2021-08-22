ظريف يبحث مع نظيره الياباني تطورات الاحداث في افغانستان والأمن الاقليمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه التقى وزير الخارجية الياباني "توشيميتسو موتغي" بنظيره الايراني، محمد جواد ظريف في طهران وبحث معه تطورات الاحداث في افغانستان والأمن الاقليمي والاتفاق النووي.

وكتبت السفارة اليابانية في طهران في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ان موتيغي وصل الى مطار "مهر آباد" في طهران مساء السبت في اطار جولة إلى عدد من الدول في منطقة الشرق الاوسط.

واضافت السفارة: ان موتيغي سيجري محادثات مع كبار المسؤولين الايرانيين للبحث حول العلاقات الثنائية وقضايا الشرق الاوسط والقضايا الاخرى ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر ان يجري وزير خارجية اليابان محادثات مع رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي والوزير المرشح لتولي حقيبة الخارجية في التشكيلة الوزارية القادمة حسين امير عبداللهيان.

/انتهى/