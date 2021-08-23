شحنة نترات الأمونیوم قد تکون مُرسلة من قبل الرئیس الفرنسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت المحامية بشرى الخليل أنه يجب التحقيق مع كل المسؤولين عن إدخال شحنة نترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت وهناك ادلة تشير الى أن الشحنة دخلت بإرادة لها علاقة بدول غربية لا يمكن أن تكون صديقة للبنان فقد يكون أرسلها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لدعم النصرة الإرهابية في سوريا، أو إسرائيل التي لديها غاية في إزاحة ميناء بيروت عن باب المنافسة أمام مينا حيفاء.

وقالت بشرى الخلیل: "قد تکون شحنة نترات الأمونیوم ارسلت من قبل الرئیس الفرنسي "سارکوزی" لدعم جبهة النصرة في سوریا./انتهى/