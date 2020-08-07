أصابع الإتهام تشير إلى الكيان الصهيوني والنظام الامريكي في تفجير لبنان الأخير

كتب حسين شريعتمداري ، العضو المنتدب لصحيفة كيهان ، في مذكرة بعنوان "اتبع هذه الخطوات": أولاً ، راجع هذه الأخبار الموثقة القليلة ثم احكم على النتائج التي تم الحصول عليها منها جميعًا:

- وقع انفجار رهيب مساء الثلاثاء في بيروت ، المخزن رقم 12 في هذه المدينة الساحلية ، حتى الآن خلف أكثر من 100 قتيل و 5000 جريح ، فيما لا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض ويستمر البحث للعثور على القتلى والجرحى. .

- في عام 2014 - قبل 6 سنوات - أبحرت السفينة الروسية روسوس من باتومي ، جورجيا إلى موزمبيق في مياه البحر الأبيض المتوسط ​​قبالة سواحل بيروت ورست في ميناء بيروت. كانت السفينة تحمل 2750 طنا من نترات الأمونيوم.

- السلطات اللبنانية توقف السفينة بعد تفتيشها وتفتيش حمولتها ، ثم توقيف القبطان وأربعة من أفراد الطاقم والسماح للآخرين بالعودة إلى بلدانهم.

- قررت السلطات اللبنانية نقل البضاعة إلى أحد مستودعات مرفأ بيروت لبيعها أو نقلها إلى بلدها الأصلي لتفادي الخطر المحتمل ، وبعد هذا القرار تم نقل 2750 طناً من نترات الأمونيوم إلى المستودع الكبير رقم 12 في بيروت. ويصبح مستودع.

- في الفترة الفاصلة بين توقف سفينة روسوس في مرفأ بيروت ونقل نترات الأمونيوم إلى المخزن رقم 12 حتى الانفجار المروع مساء الثلاثاء ، دعا مسؤولو مرفأ بيروت مرارا إلى النقل أو اتخاذ إجراءات أخرى لمنع خطر مستودع المستودع. كان الخطر المحتمل أنه على ما يبدو تم إيلاء القليل من الاهتمام لهذه الطلبات!

كان مرفأ بيروت المدمر الآن الميناء التجاري الرئيسي للبنان ، مع أكثر من 3000 سفينة ترسو سنويًا وهي مركز الاستيراد والتصدير الرئيسي للبنان. تم تخزين معظم مخزون اللبنانيين من القمح والأدوية والمواد الغذائية والضروريات اليومية في مخازن الميناء التي دمرها الانفجار. فقد أكثر من 300 ألف شخص في بيروت منازلهم وشردوا. تم هدم المستشفيات ، وتم الاحتفاظ بالمستشفيات القليلة المتبقية لمرضى الشريان التاجي ، الذين تم إجلاء العديد منهم لعلاج المصابين. أكثر من 5 مليارات دولار هو تقدير مبدئي للأضرار التي تفاقمت بسبب الوضع الحالي في لبنان والعقوبات وانخفاض قيمة عملة البلاد.

- بعد فترة من إرساء سفينة روسوس ، أعلنت الحكومة اللبنانية لأصحاب السفينة ومحاميها أنها تستطيع إعادة السفينة وحمولتها إلى وجهة البضائع أو منشأها ، ولكن ليس أصحابها ، بسبب خطورة البضائع ، التي كانت شديدة الاشتعال والانفجار. السفينة الروسية وليس محاميها لا يلتفتون لهذا الأمر وتبقى السفينة مهجورة في مرفأ بيروت! يتم إرسال هذا الطلب لأصحاب السفن ومحاميهم أكثر من 3 مرات ولا يتم الحصول على نتيجة وهم يرفضون دائمًا تسليم السفينة وحمولتها! والسؤال هو لماذا أصروا على بقاء هذه البضائع الخطرة والمتفجرة في بيروت ؟! وإذا كانت المشكلة في سياق التجارة ، فلماذا رفض مالكو السفينة استلام السفينة ونقل حمولتها البالغة 2750 طنًا إلى موزمبيق ، وهو ما ورد أيضًا في وثائق الشحن ؟!

ولم تذكر التقارير الواردة من مرفأ بيروت عن إرساء سفينة روسوس ، التي قيل أنها بسبب عيب فني في المياه الساحلية اللبنانية ، نوع العيب التقني. هذا مهم لأن مرفأ بيروت لم يكن على الطريق التجاري الجورجي إلى موزمبيق ، ويعزز احتمال أن عيبًا فنيًا في روسوس كان عذرًا للهبوط على مرفأ بيروت! خاصة أن السفينة المذكورة رفضت مغادرة بيروت حتى بعد إزالة العيب الفني ، واستمرت في هذا التأخير المشكوك فيه حتى التصريف الخطير لـ 2750 طناً من نترات الأمونيوم ومستودعها في المستودع رقم 12 بميناء بيروت!

- وثيقة نشرتها وزارة الدفاع (اقرأ وزارة الحرب) للنظام الصهيوني على شكل صورة جوية تبين أن موقع المستودع رقم 12 في مرفأ بيروت ، أي المخزن الذي تم فيه تخزين 2750 طناً من نترات الأمونيوم ، في عام 2018 كواحد من أهداف هجوم مقاتلي النظام الصهيوني قد تم تحديدها!

في الثقافة السياسية والعسكرية ، هناك عملية يستخدمها العدو ضد الخصم ، ولكن لأسباب مثل الخوف من الانتقام والعمليات الانتقامية ، يفضل عدم ترك وثيقة محددة تشير إلى إسناد العملية إليه ، وثانياً. ؛ ضمنيًا بلغة الآخرين لتعزيز إمكانية تنفيذ هذه العمليات لأنفسهم وغرضها. على سبيل المثال ، بعد التخريب الأخير لموقع نطنز من قبل متسللين تابعين للنظام الصهيوني ، بينما التزم المسؤولون الصهاينة الصمت خوفًا من انتقام إيران الإسلامية لعلاقاتها بإسرائيل ، أفيغدور ليبرمان ، وزير الحرب السابق في النظام ، لم يكن لديه أي مسؤولية رسمية ، مشيراً إلى أنه سمع من مسؤول استخبارات أن انفجار موقع ناتانز كان من صنع إسرائيل! (لنرى ما الجواب الذي ينتظر جراثيم الفساد والدمار هذه).

بعد ساعات من الانفجار المروّع الذي وقع في بيروت يوم الثلاثاء ، أعلنت المنافذ الإعلامية الرسمية للنظام الضيف والأطفال القاتلين آل سعود والعربية والإندبندنت ، أن الانفجار كان من صنع إسرائيل ، وأن هذا ثمن للشعب اللبناني بسبب حزب الله! إن حكومة المملكة العربية السعودية المتوحشة ليست أقرب دولة عربية فحسب ، بل هي أيضًا واحدة من أقرب دول العالم إلى النظام الصهيوني ، ولا يمكن قبول اتهام هذا النظام بالجريمة الرهيبة لتفجير بيروت! ولكن لماذا يفعل ذلك ؟! خاصة بعد نسب الانفجار إلى إسرائيل ، يحذر من سبب هذه الجريمة إلى جانب عنوان منعها! يجب إزالة حزب الله اللبناني من المجال السياسي والأمني ​​في البلاد حتى لا ترتكب جريمة أخرى مماثلة!

- نحن نشهد نفس الخطوة من الولايات المتحدة. سيجري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات مع رئيس الوزراء المخلوع سعد الحريري ، وهو شخصية إسرائيلية أمريكية معروفة ، لمناقشة قصف بيروت. علما انه حسب عادة سياسية معروفة ، على رئيس الولايات المتحدة الاتصال بنظيره حسن دياب ، ولكن لماذا سعد الحريري ؟! لا يمكن أن يكون الجواب أبدًا غير ذلك الذي سعى ترامب لإظهاره للشعب اللبناني مدى عدم الرضا الأمريكي عن إزالة سعد الحريري ، الحليف الأمريكي الإسرائيلي. يشار إلى أن سعد الحريري يلوم الحكومة اللبنانية أيضًا في مقابلة مباشرة بعد دعوة ترامب! أي نفس الحكومة التي تشعر الولايات المتحدة وإسرائيل بالقلق الشديد والغضب بشأنها عندما يتعلق الأمر بالسلطة ولا تقبل فديتهم.

كما ترون ، هناك الكثير من الأدلة وراء الكواليس تشير إلى ان أصابع الإتهام تتجه نحو النظام الأمريكي الصهيوني في التفجير الإجرامي في بيروت مساء الثلاثاء. خاصة وأن هذين النظامين لديهما المئات من الجرائم المماثلة الأخرى في سجلهما الأسود وأظهرتا مرارًا أنهما لا يلجآن إلى ارتكاب أي جريمة لتحقيق أهدافهما الشائنة.