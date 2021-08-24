بدء عملية بيع الزعفران في البورصة الايرانية لعام 2020

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال سيد محمد موسوي: إن طريقة طرح المنتج في البورصة من أكثر طرق بيع المنتجات الزراعية نجاحا، والتي تشمل أنواع الزعفران التي تم شراؤها عام 2020 و عرضها من قبل المنظمة المركزية للتعاون الريفي، مع مراعاة جميع المعايير في بورصة السلع الإيرانية وبيعها نقدا بسعر مناسب.

وأضاف بالنظر الى حدوث الجفاف وآثاره على الانتاج وحصة بلادنا البالغة 92 بالمئة في انتاج الزعفران العالمي، الا أنه يمكن حدوث توقعات جيدة للغاية لأسعار الزعفران وصادراته.

وقال موسوي: ان المنظمة المركزية للتعاون الريفي ستدعم منتجي الزعفران بشكل جيد.

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