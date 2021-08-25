الإعلان عن عنوان فيلم Matrix 4 / طرح إعلان الفيلم في سينما كان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المقطع الدعائي للفيلم ، الذي تم بثه مع فيلم الأرنب الأبيض لجيفرسون ، شخصية نيو (الذي يؤديه كيانو ريفز) في جلسة علاج نفسي ، حيث تحدث عن الذكريات الغريبة التي راودته في أحلامه، المعالج هو نيل باتريك هاريس.

بالطبع ، تلك الذكريات عن ماضيه تأتي من شخصية المخلص الذي أنقذ البشر من المصفوفة على حساب حياته، والآن عاد إلى حياة جديدة بدون ذكريات حياته السابقة.

بمجرد أن يتم تحديد التاريخ لنفسه، كما يتم إعطاؤه للرجل الغامض ، فإنه يتحول إلى اللون الأسود للاختيار الجديد بين الحب والاحتفاظ وفرصة اكتشاف الحقيقة.