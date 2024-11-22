الكرملين: قرارات الغرب المتهورة لا يمكن أن تبقى بلا رد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الكرملين يؤكد أنّ قرارات الغرب المتهورة بتزويد أوكرانيا بالصواريخ لا يمكن أن تبقى من دون رد، ويشير إلى أن إدارة بايدن تفضل الاستمرار في طريق التصعيد المتهور للصراع في أوكرانيا.

وذكر الكرملين أنّ "روسيا أظهرت قدرتها على الرد على الإجراءات الغربية باستخدام الصواريخ البالستية."

كما قال إنّ "الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها تفضل الاستمرار في طريق التصعيد المتهور للصراع في أوكرانيا".

في هذا السياق، أوضح الكرملين أنّ "الرسالة الرئيسية لخطاب بوتين هي أنّ قرارات الغرب المتهورة بتزويد أوكرانيا بالصواريخ لا يمكن أن تبقى من دون رد".

وكان الرئيس الروسي قال إن الولايات المتحدة تدفع العالم نحو صراع عالمي، وأكد أن تدمير مصنع الصواريخ الأوكراني تم بصاروخ بالستي روسي فرط صوتي خالٍ من أي حشوة نووية.

وكانت أوكرانيا استهدفت الأراضي الروسية في الـ19 والـ21 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري بـ6 صواريخ "أتاكمز" الأميركية، وأنظمة "ستورم شادو" البريطانية، لكن بوتين أكد أن المنظومات الدفاعية الجوية الروسية "صدت الهجمات الصاروخية ولم تقع أي إصابات أو أضرار".

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