الاحتلال يجدد عدوانه على الضاحية الجنوبية لبيروت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في وقتٍ سابق اليوم، نفّذ الاحتلال الإسرائيلي غاراتٍ عدّة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت مباني سكنية في منطقتي حارة حريك والحدت، والكفاءات.

وفي جنوبي لبنان، صرحت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 3 مسعفين وإصابة 3 آخرين في العدوان الإسرائيلي الذي استهدف فريقاً تابعاً للهيئة الصحية في القطراني في قضاء جزين.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إنّ العدوان الإسرائيلي على القطراني أدّى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 4 بلدات، وهي: القطراني، داريا، شبيل والسريرة.

وفي السياق ذاته، أفادت وزارة الصحة في لبنان، بارتقاء شهيدين من المسعفين بعد غارة للاحتلال استهدفت سيارةً تابعة لجمعية الهيئة الصحية الإسلامية عند مفرق دير قانون - رأس العين، جنوبي لبنان.

وأنهت فرق الإغاثة صباح اليوم، رفع ركام الغارة على بلدة عربصاليم أمس الخميس، وسحبت جثامين 4 شهداء ارتقوا بعد الاعتداء الإسرائيلي على البلدة الواقعة في قضاء النبطية.

واليوم، استهدف الاحتلال الإسرائيلي في سياق اعتداءاته المستمرة مدينة صور، وقرىً في جنوبي لبنان، وهي: بلدة البرج الشمالي، منطقة الحوش، الخيام، الغازية، المنطقة الواقعة بين بلدتي صربا وعين قانا، علما الشعب، جبل اللبونة، منطقة حامول، المنطقة بين بلدتي شوكين وزبدين، وقصف الاحتلال بالفوسفور الأبيض المحرم دولياً بلدة الناقورة.

وفي البقاع اللبناني، أفادت المصادر بفقدان أثر طفلة في المجزرة الإسرائيلية التي ارتكبها الاحتلال في بلدة نبحا شرقي لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إنّه ارتقى وجرح نحو 100 شخص من جراء الغارات الإسرائيلية التي ضربت بعلبك وقرى القضاء، أمس الخميس، وتوزع الشهداء، كالآتي: 18 شهيداً من بلدة فلاوى.

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