عبداللهيان يتلقى برقية تهنئة من وزير خارجية صربيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان "نيكولا سلاكوفيتش" قدم التهاني والتبريكات للسيد امير عبداللهيان، مضيفا : أنني واثق من انك ستنجح بمهمتك في مواجهة التحديات بما تمتلكه من خبرات وتجارب، وبالتالي فان استلامكم لمنصب الخارجية سيعزز العلاقات بين البلدين ويصب في خدمة مصالحهما.

واعرب وزير خارجية صربيا عن امله في اتخاذ خطوات لتطوير التعاون الناجح في جميع المجالات في ظل العلاقات العريقة بين البلدين والتي تمتد لعدة عقود.

وأعرب سلاكوفيتش، عن شكره لما قدمته ايران من دعم متواصل للحفاظ على وحدة أراضي وسيادة جمهورية صربيا ، وفي الختام وجه الوزير الصربي، الدعوة الى عبداللهيان لحضور مراسم الذكرى الستين لانعقاد مؤتمر عدم الانحياز في بلغراد والذي يعقد يومي 11 و12 اكتوبر./انتهى/