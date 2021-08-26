أمير عبداللهيان: إيران لن تواجه أي قيود لإستيراد اللقاح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مقابلة متلفزة انه سأبدأ عملي ببرنامجين". خطتنا الأولى هي معالجة الأولوية الرئيسية التي يواجهها الشعب الايراني.

وقال لقد شكلنا في الوزارة الخارجية كادرًا للإسراع في استيراد اللقاحات من مختلف الدول، وسيعقد اجتماع اليوم بحضور مسؤولين من وزارة الخارجية والجهات ذات الصلة، وكذلك وزير الصحة.

وقال الهدف هو أن تشارك جميع السفارات في الخارج، في القطاعين العام والخاص، في تسريع هذا العمل".

وأكد سنبذل قصارى جهدنا لاستيراد اللقاح من أي دولة يمكن فيها نقل اللقاح ومن حيث المعايير العلمية المعتمدة من وزارة الصحة دون أي قيود.

وتابع بعد ذلك سنستضيف وزير الخارجية الباكستاني لبحث العلاقات الثنائية بطبيعة الحال، ستكون التطورات في أفغانستان والمنطقة أحد الموضوعات التي سيتم مناقشتها.

وقال أمير عبد اللهيان: في الأيام المقبلة ومن أجل الإعلان عن سياسة الجوار والسياسة الموجهة نحو آسيا، فقد تم وضع خطط يتم إبلاغها تدريجياً.

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