أوروبا تعلن عن استعدادها للتعاون مع حكومة رئيسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، خلال إحاطة إعلامية: "نحن على علم بمنح الثقة لحكومة إيران الجديدة بالأمس والاتحاد الأوروبي على استعداد للعمل مع الحكومة الجديدة".

وأضاف قائلًا: "نتطلع قدمًا لإعادة إحياء الاتفاق النووي من خلال المفاوضات".

وكانت طهران قد طلبت تعليق مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي حتى تسلم الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي، السلطة، وهو ما حدث بالفعل مطلع الشهر الجاري، إلا أنه لم يتم الاتفاق على موعد استئناف جولات التفاوض.

المصدر:سبوتنيك

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