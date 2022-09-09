ايران شهدت نشاطا دبلوماسيا فريداً في ظل الحكومة الحالية

وأقادت وكالة مهر للأنباء أن سماحته أشار إلى أن ايران وقّعت خلال عام واحد من استلام الحكومة الحالية شؤون ادارة البلد 220 وثيقة دولية حيث تم تنفيذ وثيقتين من هذه الوثائق بينها التوقيع على اتفاقية مع الصين لمدة 25 عاما واخرى مع روسيا لمدة 20 عاما.

وأشار خطیب الجمعة في طهران الى الزيارات الميدانية التي يقوم بها الرئيس "رئيسي" الى المحافظات في كل اسبوع اضافة الى الزيارات التي يقوم بها اعضاء حكومته للمناطق المختلفة.

وتطرّق حجة الاسلام " صديقي " الى خطاب قائد الثورة الاسلامية لدى استقباله اعضاء المجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام، موضحا أن على هذا المجمع توحيد القلوب للسير في هدف واحد.

وشدد على ضرورة توحيد صفوف الامة الاسلامية تحت راية امامة اهل البيت عليهم السلام، واعتبر ذلك رمزا لاقتدار المجتمع الاسلامي وقوته.

وأشار سماحته الى اربعينية الامام الحسين (ع) والمشاركة المليونية في هذه المراسم العظيمة، مشيدا بالزوار المشتاقين الذين يتحملون حرارة الشمس ومشاكل السير على الاقدام لزيارة مرقد ابي الاحرار الامام الحسين (ع).

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