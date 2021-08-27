طهران تندد بالهجمات الإرهابية في كابول وتدعو لتشكيل حكومة شاملة بأقرب وقت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعرب سعيد خطيب زاده عن حزنه العميق جراء الهجمات الإرهابية في العاصمة الافغانية بما في ذلك في مطار كابول.

واستنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية استهداف الشعب الأفغاني الأعزل وأي نوع من العمليات الإرهابية التي يتم فيها الاعتداء على النساء والرجال والشباب والأطفال.

وأعرب عن أمله في تشكيل حكومة شاملة في كابول في أقرب وقت تضطلع بواجباتها في حماية أرواح الناس وممتلكاتهم.

وأفادت صحيفة أميركية أن عدد ضحايا الانفجارين الذين وقعا الليلة الماضية في مطار كابول ارتفع إلى 103 أشخاص على الأقل ، بينهم 14 جنديًا أميركيًا و 90 أفغانيًا.

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