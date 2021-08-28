كاتبة "رقص الحيتان في الحافلة الصغيرة" تكشف اسرار حياة زوجين غامضة

وأفادت وكالة مهر في مقابلة مع الكاتبة، أن أحداث رواية "رقص الحيتان في الحافلة الصفيرة" تدور حول حياة زوجين يجتمعان ويسافران معًا بعد سنوات من الانفصال. في هذه الرحلة ، يتعرفون أيضًا على أسرار الحياة وزواياها الخفية، النساء في هذه القصة على وشك منتصف العمر ويسقطن في هاوية اليأس والخوف والاكتئاب والفشل.

كما أن الكاتبة قسمت هذه الرواية الى فصول، وفي كل فصل تروي حياة كل شخصية من شخصيات الرواية بشكل منفصل.

أما عن عناوين فصول الرواية: الحافلة الصغيرة، سهيلا، رابية، الشمس، آذار، ميترا، جلنار، الحيتان.

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