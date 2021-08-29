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٢٩‏/٠٨‏/٢٠٢١, ١٠:٥٠ ص

فجر الاحد؛

قوات الاحتلال تشن سلسلة غارات على قطاع غزة

قوات الاحتلال تشن سلسلة غارات على قطاع غزة

نفذت طائرات الاحتلال فجر الأحد سلسلة غارات على أهداف في قطاع غزة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال شنت غارتين بفارق زمني على موقع صلاح الدين جنوب مدينة غزة وجرى استهدافه بأربعة صواريخ دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت أن طائرة حربية بدون طيار قصفت نقطة لقوات حماة الثغور شرق بيت حانون شمال القطاع، كما أغارت طائرات الاحتلال على أرض زراعية شرق بيت حانون شمال القطاع.

وأشارت المصادر إلى أن المقاومة أطلقت مضادات أرضية باتجاه طائرات الاحتلال في أجواء قطاع غزة.

وزعم جيش الاحتلال أن الغارات الجوية على غزة جاءت ردا على إطلاق البالونات الحارقة.

/انتهى/

رمز الخبر 1917370
https://ar.mehrnews.com/news/1917370/

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