قصف صهيوني يستهدف مواقع للمقاومة في قطاع غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان طائرات الاحتلال الحربية استهدفت بقرابة الـ 9 صواريخ موقع صلاح الدين التابع للمقاومة في المحافظة الوسطى، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال نقطة تتبع لقوات الضبط الميداني شرق جحر الديك وسط القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. كما استهدفت نقطة رصد تتبع لقوات الضبط الميداني شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي شمال القطاع، دمرت طائرات الاحتلال مرصد الفاتح قرب موقع فلسطين شمال بيت لاهيا، والذي علق على استهدافه عدة مواقع "إسرائيلية"، كون هذا المرصد يطل على مستوطنة نتيف هعتسرا والذي اشتكى منه المستوطنين مؤخراً.

وبدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال ردا على إطلاق صاروخ نحو عسقلان، أغارت طائرات حربية وأخرى قبل قليل على عدة أهداف تابعة لحماس، من بينها ثلاث نقاط عسكرية./انتهى/

المصدر: فلسطين اليوم