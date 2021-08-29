السلطات المصرية تفتح معبر رفح البري في كلا الاتجاهين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كانت السلطات المصرية فتحت معبر رفح البري الخميس الماضي باتجاه وصول العالقين فقط.

وأوضح الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني اياد البزم أن السلطات المصرية أبلغت الجهات المختصة في معبر رفح على فتح المعبر باتجاه الوصول فقط؛ لتسهيل عودة العالقين إلى قطاع غزة، وفتح المعبر التجاري لإدخال البضائع.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى مصر، مساء الأربعاء الماضي، أن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البري الخميس الماضي في اتجاه واحد لعودة المواطنين إلى قطاع غزة، على أن يتم إعادة انتظام العمل بالمعبر في كلا الاتجاهين ابتداءً من اليوم الأحد.

يذكر أن السلطات المصرية أغلقت معبر رفح البري يوم الأحد الماضي دون الأسباب.

المصدر: فلسطين اليوم

/انتهى/