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١٥‏/٠٥‏/٢٠٢١, ١١:٠٤ ص

السلطات المصرية تقرر فتح معبر رفح امام الجرحى الفلسطينيين

السلطات المصرية تقرر فتح معبر رفح امام الجرحى الفلسطينيين

قررت السلطات المصرية، الجمعة فتح معبر رفح البري الواقع جنوب قطاع غزة يوم السبت، لاستقبال المصابين جراء القصف الكيان المحتل على القطاع، المستمر لليوم الخامس على التوالي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كشفت تقارير إخبارية بأن السلطات في مصر "قررت فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة لاستقبال جرحى الغارات الكيان المحتل من الفلسطينيين، وتقديم العلاج لهم في مستشفيات العريش شمال سيناء".

وأوضحت المصادر أن القرار المصري "جاء بعد اتصالات تمت يوم الخميس، بين وزارتي الصحة المصرية والفلسطينية حول إمكانية استقبال مصابي القطاع المحاصر".

وقال مستشار وزيرة الصحة في قطاع غزة، فتحي أبو وردة، إن هناك استعدادات لإرسال جرحى قطاع غزة للعلاج في مصر، لافتا إلى أن ذلك "بناء على عرض مصري بتقديم المساعدة".

/انتهى/

رمز الخبر 1914473
https://ar.mehrnews.com/news/1914473/

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