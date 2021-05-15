السلطات المصرية تقرر فتح معبر رفح امام الجرحى الفلسطينيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كشفت تقارير إخبارية بأن السلطات في مصر "قررت فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة لاستقبال جرحى الغارات الكيان المحتل من الفلسطينيين، وتقديم العلاج لهم في مستشفيات العريش شمال سيناء".

وأوضحت المصادر أن القرار المصري "جاء بعد اتصالات تمت يوم الخميس، بين وزارتي الصحة المصرية والفلسطينية حول إمكانية استقبال مصابي القطاع المحاصر".

وقال مستشار وزيرة الصحة في قطاع غزة، فتحي أبو وردة، إن هناك استعدادات لإرسال جرحى قطاع غزة للعلاج في مصر، لافتا إلى أن ذلك "بناء على عرض مصري بتقديم المساعدة".

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