غضب السعودية والإمارات من انتخابات قطر

وكالة مهر للأنباء، القسم الدولي: أصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مؤخراً مرسوماً يقضي بإجراء أول انتخابات برلمانية في البلاد. وكان أمير قطر قد أعلن في مرسومه أن الانتخابات النيابية الأولى في البلاد ستجرى في 2 أكتوبر. في غضون ذلك، دعا رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني المواطنين القطريين إلى المشاركة على نطاق واسع في أول انتخابات برلمانية في تاريخ البلاد.

إن الهدف الأساسي للقطريين في إجراء الانتخابات هو تعزيز موقفهم السياسي في المنطقة، بحيث في مواجهة مشكلة جديدة أخرى في المنطقة، هناك عدة طرق للخروج من الأزمة التي تواجه الدوحة. نقطة أخرى يجب مراعاتها في هذا الصدد هي أن القطريين ليسوا بأي حال من الأحوال على استعداد لالتزام الصمت في مواجهة طموحات المملكة العربية السعودية لقيادة المنطقة.

ولهذا بالتحديد، اتخذت السلطات القطرية طريق الديمقراطية من أجل التمتع بمكونات لعب الأدوار الفعال في المنطقة والتصدي لسلسلة الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لقيادة دول المنطقة. كما تلقى المسؤولون السعوديون والإماراتيون رسائل من قطر من خلال إجراء الانتخابات البرلمانية.

كما تسعى السعودية والإمارات إلى تحدي الانتخابات البرلمانية القطرية من خلال تحريض قبيلة بني مرة في قطر.

في الواقع، تعتزم السعودية والإمارات تنفيذ خطتهما ضد الدوحة لتحدي الانتخابات من خلال تحريض قبيلة بني مرة في قطر. الهدف الرئيسي للسعوديين والإماراتيين هو تحريض قبيلة بني مرة للاحتجاج على قانون الانتخابات القطري. وهذا يعني أن الرياض وأبو ظبي تسعيان رسميًا للتدخل في الاستعدادات للانتخابات البرلمانية في قطر.

يعتقد قادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أن إجراء الانتخابات البرلمانية في قطر هو نقطة تحول في الحياة السياسية للبلاد. هذا هو بالضبط سبب تخريبهم لعملية الانتخابات في قطر. ما يقلق السعودية والإمارات أكثر من أي شيء آخر هو أن إجراء انتخابات برلمانية في قطر قد يخلق مطلبًا بين شعبي السعودية والإمارات ، وسيطالبون بالانتخابات.

كما أن مصدر قلق آخر للسعوديين والإماراتيين بشأن إجراء الانتخابات البرلمانية في قطر هو أنهم يعتقدون أن مثل هذه الانتخابات ستزيد من شرعية الدوحة في المنطقة ، وبالتالي ستقلل من سلطتهم في معارضة الإجراءات القطرية.

على أي حال، يبدو واضحًا أن قطر، على الرغم من جهود مجموعات سرية بقيادة الدول العربية الأربع ، لا تزال تنوي إجراء أول انتخابات برلمانية في موعدها.

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