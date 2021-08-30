لم نسمع عن مقتل او جرح اي جندي امريكي في الحرب ضد داعش

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المسؤول بوزارة البيشمركة في اقليم كوردستان العراق، جبار ياور قال ان "انسحاب القوات الامريكية من العراق سيتم في اطار اتفاق استراتيجي بين بغداد وواشنطن، وليس كما حدث في افغانستان حيث غادرت القوات الخارجية دون اي اتفاق" .

واضاف: "هناك اتفاق بين العراق والولايات المتحدة جاء نتيجة اربع جولات من المحادثات".

واشار جبار ياور إلى انه لم يكن هناك قوات امريكية في ساحة المعركة تقاتل ضد داعش على الاطلاق، قائلاً: "لم يكن هناك اي جندي امريكي، ولم نسمع عن مقتل او اصابة اي جندي امريكي في الحرب ضد داعش".

وشدد على ان ضباط البيشمركة العراقية وقوات الامن يعملون معا في مراكز مشتركة في اربع محافظات عراقية./انتهى/