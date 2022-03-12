دبلوماسيتنا تخدم اقتصاد بلادنا وللشباب دور كبير في هذا المجال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان سعيد خطيب زاده قال في تصريح صحفي اثناء زيارته لمصنع مشهد للابتكار مساء السبت: "على الحكومة القيام بالكثير من الاعمال في مجال مساعدة الشباب حتى تتقدم حدود المعرفة في مرحلة "الخطوة الثانية للثورة الاسلامية"".

وأشار إلى أن "المعرفة مؤشر على قوة وفاعلية إيران الإسلامية، ويتمثل جزء منها في دعم المؤسسات والاجهزة الاقتصادية". وبصفتنا جهازا دبلوماسيا سنقدم الدعم لجيل الشباب والنخب الناشطة في مراكز الابتكار على دخول ساحة المنافسة العالمية من خلال توظيف الدبلوماسية.

وعدّ إنشاء مراكز للابتكار في الدولة عمل جدير بالثناء، وتستحق بلدية مشهد التقدير على هذا الانجاز.

جدير بالذكر انه تم تأسيس مصنع الابتكار عام 2018 بإبرام مذكرة تفاهم بين بلدية مشهد ومساعد الرئيس للعلوم والتكنولوجيا وتم تشغيله في كانون الثاني/ يناير الماضي./انتهى/