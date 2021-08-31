اردبيل تستضيف المؤتمر الدولي للتكنولوجيا وادارة الطاقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس جامعة المحقق الاردبيلي " الدكتور عزيز حبيبي" في كلمة الافتتاح، لفت ان الامانة العامة لمؤتمر التكنولوجيا وادارة الطاقة الدولي تسلمت 600 مقال؛ مؤكدا ان ذلك يدل على اقبال العلماء والباحثين لهذا الحدث الدولي واهتمامهم بالقضايا المتعلقة بالتقنية وادارة الطاقة.

واضاف: ان نمو التعداد السكاني في العالم، ادى الى مزيد من حاجة البلدان في مجالات المياه والطاقة وبالتالي شكّل تحديا عالميا جديدا.

ومن جانبه، لفت رئيس المؤتمر، عضو هيئة التدريس بجامعة المحقق الاردبيلي "الدکتور حسین شایقي"، ان 15 جامعة من انحاء العالم تشارك في مؤتمر التكنولوجيا وادارة الطاقة الذي ينعقد لدورته السابعة في اردبيل.

واكد، ان هذا المؤتمر يعمل على تكريم الباحثين والعلماء في مجالات الطاقة و وسائل الاعلام الابحاث والمشاريع ذات الصلة، على الصعيدين المحلي والدولي./انتهى/