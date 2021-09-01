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٠١‏/٠٩‏/٢٠٢١, ١٠:٠١ ص

لإزاحة الفاسدين؛

الصدر يدعو محبين الإصلاح والوطن للمشاركة في الانتخابات

الصدر يدعو محبين الإصلاح والوطن للمشاركة في الانتخابات

دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الى ثورة مليونية انتخابية لمحبي الإصلاح والوطن لإزاحة الفاسدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السيد الصدر في تغريدة له تابعتها/موازين نيوز، انه "على العراقيين ان يتداركوا امر الفساد المنتشر في بلدهم سواء على الصعيد الشعبي كانتشار الآثام والمعاصي والخلافات والقتل والشبهات والعقائد المنحرفة وغيرها، او على صعيد الفساد السياسي الذي قد صار سجية عند الأغلب الأعم من السياسيين وغيرهم ممن يتعاونون معهم او يرضون بفعلهم او يسكتون او يتغاضون عنهم".

وأضاف: "لا يكون التدارك من خلال الغوغاء والضوضاء والشغب، بل يكون من خلال الثورة المليونية الانتخابية لمحبي الاصلاح ومحبي الوطن لإزاحة الفاسدين".

/انتهى/

رمز الخبر 1917488
https://ar.mehrnews.com/news/1917488/

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