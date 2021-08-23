الإنتهاء من طباعة ورقة الاقتراع وسجل الناخبين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مسؤول اجراءات التدريب في دائرة العمليات بالمفوضية داوود سلمان خضير في تصريح صحفي تابعته "المسلة" إن مجلس المفوضين يؤكد على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد ولا توجد نية لتأجيلها.

واضاف أن جميع الاجراءات في طور الاكتمال وفق الجدول الزمني العملياتي الذي اعد من قبل دائرة العمليات في المفوضية لغرض اجراء الانتخابات في موعدها.

ولفت خضير الى اكتمال طباعة ورقة الاقتراع وسجل الناخبين، والانتهاء من نشر محطات ومراكز الاقتراع للناخبين، العام والخاص والنازحين، واجراء المصادقة على اجراء الاقتراع العام والخاص وبرنامج احتساب الاصوات والشكاوى والطعون.

يشار الى ان العراق يعتزم إجراء انتخابات نيابية مبكرة في العاشر من تشرين الأول المقبل تطالب بها المرجعية الدينية العليا والشعب العراقي خلال خروجه بتظاهرات كبيرة في تشرين 2019.

ووافق مجلس المفوضين على الخطّة العملياتية لمراكز عرض النتائج الأوّلية للانتخابات التي تقدّم بها مكتب المساعدة الانتخابي التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، وستنفّذ الخطّة بالتنسيق ما بين الإدارة الانتخابية والبعثة الدولية.

تفيد مراقبات المسلة الى ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تبذل الجهود لإجراء انتخابات نزيهة تلبي المعايير الدولية، فيما يشجع رئيس ائتلاف دولة القانون، المشاركة فيها.

وعلى رغم المقاطعة، والتشاؤم الذي يسود بعض الأوساط، الا ان الوضع الأمني والسياسي والاجتماعي في العراق أفضل بكثير عما كان عليه الوضع قبل عدة سنوات، على الرغم من انسحاب العديد من الكتل والتيارات السياسية المؤثرة من الانتخابات، بحجة غياب الأجواء الآمنة لإجرائها.

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