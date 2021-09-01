مهرجان بوسان السينمائي الكوري.. مشاركة فيلمي "المخرج الغائب" و"الكويكب" الإيرانيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه يقام مهرجان بوسان السينمائي السادس والعشرون في الفترة من 6 إلى 15 أكتوبر في المدينة التي تحمل الاسم نفسه في كوريا الجنوبية.

ويعتبر المهرجان الذي ينعقد سنويا منذ عام 1996 في بوسان (ثاني أكبر مدينة في كوريا الجنوبية)، أهم مهرجان سينمائي في قاره آسيا وواحد من أكبر أسواق السينما في العالم.

ويستضيف هذا المهرجان السينمائي الفيلمين "المخرج الغائب" من اخراج أروند دشتاري و"الكويكب" للمخرج مهدي حسين وند عالي .

وتدور قصة فيلم "المخرج الغائب""حول مخرج مسرحي يقوم بإخراج مسرحية في "مكالمات الفيديو" عبر الإنترنت.

وتدور قصة فيلم " الكويكب" حول صبي فقير يعمل أن يوفر لقمة العيش لأمه وأخته وأخيه.

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