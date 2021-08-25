مهرجان "بوسان" الكوري.. تقديم المخرج "ميركريمي" كرئيس للجنة التحكيم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلن مهرجان بوسان السينمائي عن ثلاث جوائز له امس 24 أغسطس، وتم تقديم رضا ميركريمي كرئيس للجنة تحكيم جائزة كيم جي سوك.

تم إطلاق "جائزة كيم جي سوك" في عام 2017 لتكريم ذكرى المدير السابق لبرنامج مهرجان بوسان السينمائي، وهي مخصصة لاكتشاف ودعم المخرجين المبتدئين ونمو السينما الآسيوية.

ويتم في هذا القسم من مهرجان بوسان، اختيار فيلمين كفائزين من بين الأفلام المشاركة، ويحصل مخرجا الأعمال المختارة على جائزة قدرها 10 الاف دولار.

وتضم لجنة تحكيم "جائزة كيم جي سوك" عضوين آخريين الى جانب "رضا مير كريمي" هما "غولنارا أبيكيفا"، الأستاذة الجامعية والناقدة السينمائية من كازاخستان، وكيم هري ، الناقد السينمائي ورئيس تحرير مجلة CINE21 .

رضا ميركريمي مخرج وكاتب إيراني يبلغ من العمر 54 عاما، بدأ حياته الفنية في عام 1987 بإخراج فيلم قصير، ويضم سجله الفني الحافل اخراج وتأليف العديد من الافلام السينمائية .

يقام مهرجان بوسان السينمائي السادس والعشرون في الفترة من 6 إلى 15 أكتوبر في المدينة التي تحمل الاسم نفسه في كوريا الجنوبية.

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