تقديم أعمال إلى مهرجان رشد الدولي للأفلام العلمية والتعليمية والتدريبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال هادي زارع بور اليوم الأحد: "بدأ استلام أعمال هذا المهرجان الدولي منذ الأربعاء 1 سبتمبر /ايلول الجاري".

واكد المدير العام لدائرة التعليم والتربية بمحافظة كهكيلوية وبوير احمد بانه يتمثل أحد أهم أهداف هذا المهرجان الدولي في تحسين جودة التدريس والتعلم للطلاب ، ودعم محتوى الكتب المدرسية ، وتطوير الجوانب العلمية والتعليمية والتعليمية و صناعة ألافلام التدريبيبة ".

وشدد زارع بور بانه سيقام هذا المهرجان الدولي في ألاقسام الدولية والمعلمين والطلاب والمعلمين وتلامذة المدارس الثانوية في شكل قصص قصيرة وطويلة وأفلام وثائقية طويلة وقصيرة ورسوم متحركة.

واكد إن المنتجين أو صانعي الأفلام لديهم الفرصة لزيارة الموقع الوطني eff.roshd.ir حتى 6 أكتوبر القادم .

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