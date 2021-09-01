إيران تعتمد على طاقاتها الذاتية وتحافظ على الأمن البحري كبلد مستقل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال شهرام ايراني، في كلمته خلال حفل اختتام مسابقات الغوص الدولية في ميناء كنارك/ جنوب/ اليوم الاربعاء، ان ايران تعتمد على طاقاتها الذاتية وتحافظ على الامن البحري باعتبارها بلد مستقل.

وحيا ذكرى الشهداء واشاد بارشادات قائد الثورة وتوجيهاته للسير في النهج الصحيح والعمل كجنود مخلصين للوطن ورفع راية السلام والصداقة.

واشار الى المسابقات الدولية لجيوش العالم باستضافة بحرية الجيش الايراني وعدّها تؤكد تضامن الشعوب مايعزز السلام والصداقة في اطر التماسك والمقاومة ومناهضة الاستكبار والاعتماد على الذات والاكتفاء الذاتي.

ونوه الی ان احدى رسائل هذه المسابقات يتمثل بالاقتدار لكن البعض لايريد للبلدان الحرة ان تقف الى جانب بعضها البعض، "ونسعى لاستضافة مختلف انواع مسابقات جيوش العالم سنويا والارتقاء بمستوياتها وفق الطاقات المتاحة".

وأعرب عن أمله بمشاركة المزيد من جيوش العالم في الدورات المقبلة لهذه المسابقات الدولية حيث استضافت ايران الدورة الثالثة.

وعدّ رسالة هذه المسابقات للاعداء تتمثل بأن الشعوب الحرة تجابهم بقوة باعتماد الاقتدار والشموخ.

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