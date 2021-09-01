إيران وروسيا تتقاسمان البطولة في مسابقات الغوص للجيش

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أقيم الحفل الختامي لمسابقة الغوص العميق الدولية السادسة 2021 بحضور الأدميرال "شهرام إيراني" ومجموعة من كبار القادة والمسؤولين الإقليميين في ميناء كنارك، حيث تقاسم الفريقان الإيراني والروسي المركز الأول، فيما احتل المنتخبان الصيني والسوري المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وأقيمت هذه المسابقات في الفترة من 22 أغسطس إلى الاول من سبتمبر بمشاركة 100 رياضي من 6 دول، واستضافتها المنطقة البحرية الاستراتيجية الثالثة للجيش في ميناء كنارك الواقع في سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.

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