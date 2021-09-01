العراق يضع خطة امنية لتأمين زيارة اربعينية الامام الحسين (ع)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان محافظ النجف الأشرف في العراق، لؤي الياسري، قال عقب ترؤسه اجتماعاً امنياً ان "الاجتماع خُصِّصَ لمناقشة ملف الاستعداد لزيارة الاربعين المليونية وتأمين الزائرين الوافدين للنجف والمتوجهين لمدينة كربلاء المقدسة والمواكب الحسينية".

واضاف، انه "تم التاكيد على تفعيل دور المراقبة الجوية وعمل قسم تقنيات المعلومات من خلال تسيير الطائرات المسيرة على طول طريق "يا حسين"، مع تكثيف العمل الاستخباراتي في النجف والطرق المؤدية الى المحافظة والطرق المؤدية الى كربلاء المقدسة وتفعيل دور المواطن في الوصول الى المعلومة الامنية والسرية التامة في تبادل المعلومات لتلافي اي خرق امني".

وتابع انه "تم اتخاذ الاجراءات لمتابعة مسك الطرق النيسمية في القرى والارياف المؤدية إلى الحدود الادارية للمحافظة لمنع تسلل أي جهة مشبوهة قد تعبث بأمن النجف وزائريها وكذلك تأمين مطار النجف الاشرف الدولي وتوفير الامن لمنافذ المطار واجراء مسح امني للمنطقة المحيطة لتوفير الامن للوفود الزائرة من الدول".

واكد محافظ النجف "وضع خطة للطرق البديلة خلال ايام الزيارة من قبل قيادة الشرطة ومديرية المرور وبالتعاون مع بلدية النجف لتلافي الاختناقات المرورية وتوفير هذه الطرق وتحقيق الانسيابية مع توفير الساحات المطلوبة لوقوف المركبات وتوفير الكتل الكونكريتية والبلاستيكية لاجراء القطوعات ومنع استعمال الاتربة والانقاض، الى جانب وضع خطة لتأمين الأحياء السكنية ونشر الدوريات الراجلة والمتحركة".

وذكر الياسري انه "تم وضع خطة اخرى خاصة بتوفير الامن للمواكب الحسينية في الطرق المؤدية الى النجف الاشرف وكربلاء المقدسة واجراء مسح امني على المناطق السكنية المحيطة بها ومراقبتها لمنع اي خرق امني وتسهيل حركة المواد والدعم اللوجستي للمواكب الحسينية لتوفير الخدمات للمواكب والزائرين"./انتهى/