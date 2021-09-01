وزير الخارجية الايراني يؤكد على الحل السلمي للخلافات بين ارمينيا وجمهورية اذربيجان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير خارجية ارمينيا، ارارات ميرزويان، أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين امير عبداللهيان، هنأه فيه على حصوله على ثقة البرلمان وبدء مهامه وزيرا للخارجية.

ودعا ميرزويان الى تطوير التعاون بين البلدين ايران وارمينيا في جميع الجوانب وخاصة تسهيل التجارة والشحن والنقل والترانزيت.

وأعرب أمير عبداللهيان عن شكره لتهنئة نظيره الارميني، معلنا استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية للتنمية الشاملة للعلاقات الثنائية بما فيها التعاون الاقتصادي والتجاري.

كما أكد وزير الخارجية الايراني احترام الحدود الدولية، وشدد على ضرورة الحل السلمي للخلافات بين البلدين الجارين ارمينيا وجمهورية اذربيجان، معلنا استداد الجمهورية الاسلامية الايرانية للمساهمة في تسوية هذه الخلافات./انتهى/