إيران وأرمينيا تؤكدان على ضرورة احترام الحدود الدولية والحل السلمي للنزاعات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى أرمينيا إن طهران ويريفان اتفقتا على مبادئ مثل ضرورة احترام الحدود الدولية ، والحل السلمي للنزاعات، والجهود الرامية إلى إرساء الاستقرار والسلام في المنطقة.

وقال السفير الإيراني لدى جمهورية أرمينيا ، عباس بدخشان ظهوري ، في مقابلة يوم الخميس أنه في إطار القضايا الإقليمية ، تستند إيران وأرمينيا إلى مبادئ مثل ضرورة احترام الحدود الدولية ، والحل السلمي للنزاعات ، واحترام حقوق وامن شعوب المنطقة والجهد العام الهادف إلى إرساء الاستقرار والسلام في المنطقة.

وبحسب موقع news.am الإعلامي الأرمني ، أضاف السفير بدخشان ظهوري أن تبادل الآراء بين إيران وأرمينيا والمصالح المشتركة الرئيسية بينهما أوجد وضعا جديدا في العلاقات الثنائية.

وأشار هذا الدبلوماسي الإيراني إلى أن جميع كبار المسؤولين في البلدين التقوا بنظرائهم مرة واحدة على الأقل في العام الماضي ، واستمر تبادل وجهات النظر في مختلف المجالات. ووصف استمرار هذه العملية بـ "الضرورة المؤكدة".

وذكر أن استقلال أرمينيا عام 1991 فتح أبوابا جديدة للعلاقات بين أرمينيا وإيران ، وأقيمت العلاقات السياسية بين البلدين قبل 31 عاما في مثل هذا اليوم.

واوضح السفير الإيراني في يريفان انه على الرغم من التقلبات الدولية في المنطقة ، فإن البلدين يوليان قيمة كبيرة للعلاقات الثنائية واضاف: في الحكومة الإيرانية الجديدة ، يتم إيلاء المزيد من الاهتمام لبناء علاقات أفضل مع الجيران وفي السنوات الأخيرة أعطيت دفعة جديدة للعلاقات الثنائية.

وفي وقت سابق ، أكد السفير عباس بدخشان ظهوري ، أن إيران تتبع سياسة تطوير التعاون في جميع المجالات مع الدول المجاورة ، وقال: أرمينيا جارتنا ، وهي دولة صديقة لنا.

وقال هذا الدبلوماسي الإيراني: إن التعاون والعلاقات بين أرمينيا وإيران تتطور في كل الاتجاهات وهو امر مهم جدا بالنسبة لنا ويمكن أن يكون التعاون المشترك بين ارمينيا وإيران وروسيا نموذجًا للتعاون الثلاثي في اتجاهات مختلفة في المنطقة.

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