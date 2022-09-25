عبداللهيان: طهران ترفض اي تغيير في الحدود الرسمية لدول المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى حسين امير عبداللهيان يوم الاحد في نيويورك مع نظيره الارميني ارارات ميرزويان واجرى محادثات تناولت مختلف القضايا في على الاصعدة الثنائية والاقليمية والدولية.

وخلال اللقاء، أكد ميرزويان ضرورة انسحاب قوات جمهورية اذربيجان من الاراضي الارمينية، كما اعتبر وزير الخارجية الايراني ايضا اي تغيير في الحدود الرسمية للمنطقة بأنه أمر مرفوض.

وجاء في بيان للخارجية الارمينية، أن ميرزويان قدم تفاصيل عن اعتداءات قوات جمهورية اذربيجان ضد السيادة الارمينية، وأشاد بالمواقف المبدئية للجمهورية الاسلامية بشأن الوضع الراهن.

كما أكد الجانبان ضرورة تسوية الخلافات بين جمهورية اذربيجان وارمينيا عبر المفاوضات السلمية.

وأضافت الخارجية الارمينية، ان وزيري خارجية البلدين اشادا بالعلاقات الثنائية المبنية على اساس اواصر المودة العريقة، وأكدا اهمية التعاون وخاصة في مجالات الطاقة وتقنية المعلومات والزراعة والسياحة والنقل والبنى التحتية.

وفي وقت سابق، اكد رئيس الوزراء الارميني نيكول باشينيان يوم الجمعة في نيويورك، خلال لقائه مع رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل، ضرورة الانسحاب الفوري لقوات جمهورية اذربيجان من الاراضي الارمينية.

واستغرقت الجولة الجديدة من الاشتباكات بين يريفان وباكو يومين. حيث اعلنت وزارة دفاع جمهورية اذربيجان ان قواتها قدمت خلال الاشتباكات من 12 الى 14 ايلول/سبتمبر مع ارمينيا، 79 قتيلا و282 جريحا، في حين قال رئيس الوزراء الارميني ان ما لا يقل عن 135 جنديا ارمينيا قتلوا خلال الاشتباكات الحدودية مع جمهورية اذربيجان.

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