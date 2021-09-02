الحوثي: الطغيان الأمريكي والصهيوني يشكِّل تهديدًا على الأمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السيد الحوثي في كلمة القاها إلى أنَّ الطغيان الأمريكي يستهدف أمتنا في كل المجالات، مبينًا أنَّه لا يوجد التباس في تحالف النظام السعودي مع أمريكا والكيان الصهيوني، فالعدوان على اليمن والمؤامرات على دول المنطقة تخدم أمريكا و"إسرائيل".

وشدَّد على أنّه لا التباس في أن موقف شعبنا في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي وأدواتهما هو الموقف المحق، لافتًا إلى أنَّه من لديهم خيارات الانضمام إلى تحالف أمريكا و"إسرائيل" أو الصمت مخطئون.

وأوضح الحوثس بأنَّه "لا يمكن أن نصمت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي وأمتنا تستباح وتظلم من فلسطين إلى اليمن"، مبينًا أنَّ كتاب الله يمنع عن السكوت في مواجهة العدوان والحصار على اليمن.

وتابع أنَّه "لو فرَّطنا في معركتنا لكانت القواعد الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية في صنعاء ومختلف المحافظات، ذاكرًا أنَّ الروح الثورية والتحرك الصادق للشعب اليمني سيوصلهم للنصر.

وأكَّد السيد الحوثي أنَّه "سنحرر كل بلدنا ونستعيد كل المناطق التي احتلها تحالف العدوان، وسنواصل التصدي للعدوان، وسنضمن لبلدنا أن يكون حرًا مستقلًا لا يخضع لاحتلال أو وصاية"، مشيرًا إلى أنَّ الشعب اليمني سيكون حرًا عزيزًا وليس متسولًا عند آل سعود أو آل نهيان".

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