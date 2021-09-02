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٠٢‏/٠٩‏/٢٠٢١, ١١:٢٧ م

خلال تغريدة له؛

أمير عبداللهيان: مفاوضات فيينا يجب أن تحمي حقوقنا ومصالحنا

أمير عبداللهيان: مفاوضات فيينا يجب أن تحمي حقوقنا ومصالحنا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لنظرائه الألماني هايكو ماس والفرنسي جان إيف لودريان والنمساوي ألكسندر شالنبرغ ضرورة وقف "السلوك غير المسؤول" للولايات المتحدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الخميس عبر موقع "تويتر"، أنه تلقى اتصالات هاتفية لتهنئته بمناسبة توليه منصب وزير الخارجية الإيراني من نظرائه الألماني والفرنسي والنمساوي.

وقال أمير عبد اللهيان: "بحثنا سياستنا الخارجية المتوازنة الجديدة وترتيب العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، واللقاحات، وأفغانستان، ومنطقتنا وخطة العمل الشاملة المشتركة".

وتابع أكدت أن مفاوضات فيينا يجب أن تحمي حقوقنا ومصالحنا. التصرفات غير المسؤولة للولايات المتحدة وسلبية الاتحاد الأوروبية يجب أن تنتهي.

/انتهى/

رمز الخبر 1917555
https://ar.mehrnews.com/news/1917555/

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