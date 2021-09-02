أمير عبداللهيان: مفاوضات فيينا يجب أن تحمي حقوقنا ومصالحنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الخميس عبر موقع "تويتر"، أنه تلقى اتصالات هاتفية لتهنئته بمناسبة توليه منصب وزير الخارجية الإيراني من نظرائه الألماني والفرنسي والنمساوي.

وقال أمير عبد اللهيان: "بحثنا سياستنا الخارجية المتوازنة الجديدة وترتيب العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، واللقاحات، وأفغانستان، ومنطقتنا وخطة العمل الشاملة المشتركة".

وتابع أكدت أن مفاوضات فيينا يجب أن تحمي حقوقنا ومصالحنا. التصرفات غير المسؤولة للولايات المتحدة وسلبية الاتحاد الأوروبية يجب أن تنتهي.

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