أمير عبداللهيان ينصح الترويكا الأوروبية لوضع حد للتقاعس في الوفاء بالتزاماتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أعلن وزير الخارجية الألماني استعداد بلاده لاتخاذ كافة الإجراءات لإرسال لقاح "بايون تك" إلى إيران.

كما تباحث هايكو ماس مع أمير عبد اللهيان حول التطورات في أفغانستان وشكره على تسهيل نقل الرعايا الألمانيين من أفغانستان.

وخلال المحادثات، دعا وزير الخارجية الألماني إلى بدء محادثات فيينا في أقرب وقت ممكن، وأكد استعداد بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية بشكل كامل.

في هذه المحادثة الهاتفية، دعا أمير عبد اللهيان ألمانيا أيضًا إلى إنهاء المفاوضات بشأن إرسال لقاح بايون تك.

كما انتقد أمير عبداللهيان نفاق الأمريكيين، الذين فرضوا حتى عقوبات على تسليم الأدوية والسلع الحيوية مثل اللقاحات المنتجة في ألمانيا.

وصرح أمير عبد اللهيان أن الأمريكيين ليس لديهم فهم صحيح للمنطقة وشعبها خاصة إيران، مضيفًا: على الأمريكيين أن يعلموا أنهم لا يستطيعون التحدث إلا باحترام وأدب ومنطق، وهذه الأدبيات التي يستخدمونها من وقت لآخر لا فقط لا يساعد في حل المشاكل بل هو إشكالي في حد ذاته.

وتابع أن مبدأ محادثات فيينا مقبول وسيحدث، لكننا نقبل المفاوضات التي ستؤدي إلى رفع حقيقي للعقوبات وتوفير حقوق إيران ونصح وزير خارجيتنا الترويكا الأوروبية بتغيير سلوكها تجاه مفاوضات فيينا.

كما انه رحب أمير عبداللهيان بتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات.

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