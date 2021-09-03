مسؤول بالخارجية الإيرانية: كميات نوعية ستضمّ 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا ستدخل طهران

وكان مساعد وزير الخارجية والمدير العام لشؤون آسيا واوقيانوسيا قد نشر تغريدة اليوم الجمعة وقال: ان شحنة مكونة من خمسة ملايين جرعة من اللقاح ستصل إلى طهران في غضون الساعات القادمة بعد 24 ساعة من المتابعة.

واشار الى انه قرابة 400 ألف جرعة لم تستوعب في الرحلة وسيتم إرسالها غدًا السبت.

وفي تغريدة أخرى ، أعلن مساعد وزير الخارجية عن وصول الشحنة التي تشمل لقاحات سينوفارم إلى البلاد.

وكان المدير العام لدائرة شؤون آسيا واوقيانوسيا بوزارة الخارجية قد نشر تغريدة يوم الاربعاء قال فيها: إنه اعتبارا من يوم الخميس 2 ايلول/ سبتمبر ولغاية اسبوع ستصل شحنات تضم 12 مليون جرعة لقاح كورونا الى البلاد.

وكان زبيب قد كتب في تغريدة سابقة: ان جهودا جديدة قد بدأت على صعيد توريد جرعات لقاحات كورونا الى البلاد بما يفوق الاطار التقليدي.

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