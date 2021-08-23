تسليم 10 ملايين جرعة من لقاح "بركت" غضون الشهر المقبل إلى وزارة الصحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال حسين بور في حديث اذاعي اليوم الاثنين: ان بعض اللقاحات المحلية في المرحلة الثالثة من الدراسات السريرية تم تطعيمها للمتطوعين.

واضاف: قسم آخر من اللقاحات المحلية هما "بركت" و"باستور" اللذان تم استخدامهما لتطعيم المواطنين، وحتى الآن تم تسليم 120 ألف جرعة من لقاح "باستور" إلى وزارة الصحة، ووفقًا للخطة الموضوعة ستصل هذه الكمية إلى 3 ملايين جرعة في أيلول/ سبتمبر المقبل ، وتسليم جرعة أخرى، كما تم تسليم 3 ملايين جرعة من لقاح "بركت" حتى الآن، ومن المقرر تسليم 10 ملايين جرعة أخرى الشهر المقبل.

وحول استيراد اللقاحات من صربيا، قال ممثل وزارة الصحة: يتم شراء اللقاحات من شركات مرموقة وبعض البلدان مثل صربيا تعمل كوسطاء، واللقاحات المستوردة من أوروبا عادة ما تكون "استرازينيكا" ويتعلق الجزء الآخر بسلة كوفاكس (التابعة لمنظمة الصحة العالمية) وقد تم بالفعل دفع ثمنها وسيتم تسليمها تدريجياً، هناك لقاحات مختلفة في سلة كوفاكس.

وحول استيراد لقاحات "فايزر" و"موديرنا"، قال وطن بور: بالنظر إلى قرب فصل الشتاء والحاجة إلى التطعيم الوطني بسبب الاصابة بالأنفلونزا الموسمية التي يمكن أن تعقد وباء كورونا وتزيد من عدد المرضى، يجب إعطاء التطعيم العام في أسرع وقت ممكن.

واضاف: لحسن الحظ ، بجهود دائرة الشؤون الدولية بوزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، تم فتح قناة لشراء هذه اللقاحات ، لكن المشكلة هي طفرات جديدة في الفيروس زادت الحاجة للقاحات في هذه البلدان، ولكن من خلال التفاوض والتمويل ، يمكن توفير هذه اللقاحات لاستخدامها بالإضافة إلى اللقاح المحلي.

واشار المدير التنفيذي لإنتاج اللقاحات المحلية الى زيادة مراكز التطعيم المختلفة التي تقدمها القوات المسلحة الايرانية الى وزارة الصحة، وقال: عملية التطعيم تسير بشكل جيد بما يتناسب مع استيراد وتسليم اللقاحات المحلية، وهذا الرقم يقترب من 600 ألف جرعة في اليوم.

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