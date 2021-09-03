اللواء "فيروزآبادي" أمضى حياته المعطاءة للدفاع عن قيم ومثل الثورة والنظام الإسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اعرب رئيس الجمهورية عن مواساته لرحيل اللواء حسن فيروزآبادي المستشار الاعلى للقائد العام للقوات المسلحة وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الذي وافته المنية اليوم الجمعة.

وقال في بيان: أمضى هذا القائد التعبوي الملتزم والمخلص سنوات عديدة من حياته المعطاءة في مختلف مواقع الخدمة والدفاع عن قيم ومثل الثورة والنظام الإسلامي، وخدم بأمانة لمدة عقدين كرئيس للأركان العامة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الايرانية.

واعرب رئيس الجمهورية عن تعازيه بهذه المناسبة للقائد العام للقوات المسلحة الايرانية الامام الخامنئي (مد ظله العالي) والشعب الايراني والقوات المسلحة وجميع اصدقائه وعائلة المرحوم فيروزآبادي، سائلا الباري تعالى ان يمن على الفقيد بعلو الدرجات بجوار رفاقه الشهداء، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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