اللواء صفوي: إيران قادرة على أداء دور محوري في صياغة النظام العالمي الجديد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ألقى اللواء سيد يحيى صفوي، المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، كلمة خلال مراسم إحياء أسبوع البحث العلمي في جامعة الدفاع الوطني العليا بطهران، شدّد فيها على أنّ موازين القوى العالمية تشهد تحولات جذرية تتجه من الغرب نحو الشرق.

وأوضح صفوي أنّ "العالم الإسلامي يمتلك مقومات جيوبوليتيكية وجيوستراتيجية واقتصادية وثقافية تمكّنه من أن يكون أحد الأقطاب الرئيسة في النظام العالمي الجديد"، مضيفاً أنّ وحدة الدول الإسلامية وتكامل طاقاتها يشكّلان السبيل الأمثل لمواجهة هيمنة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

وأشار المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة إلى أنّ "إيران، بفضل موقعها الجغرافي وإمكاناتها الاستراتيجية، قادرة على أداء دور محوري في صياغة هذا النظام".

وأكد أنّ التوجه نحو التعاون الإقليمي بين دول العالم الإسلامي سيعزز مكانتها في المعادلات الدولية المقبلة.