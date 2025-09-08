  1. إيران
  2. السياسة
٠٨‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ٩:٣٧ م

اللواء صفوي: إيران قادرة على أداء دور محوري في صياغة النظام العالمي الجديد

اللواء صفوي: إيران قادرة على أداء دور محوري في صياغة النظام العالمي الجديد

أكد اللواء سيد يحيى صفوي، المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، أنّ ملامح النظام العالمي الجديد آخذة في التشكل، مشيراً إلى أنّ العالم الإسلامي سيشكّل محوراً أساسياً في هذه الهندسة الجديدة للقوة الدولية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ألقى اللواء سيد يحيى صفوي، المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، كلمة خلال مراسم إحياء أسبوع البحث العلمي في جامعة الدفاع الوطني العليا بطهران، شدّد فيها على أنّ موازين القوى العالمية تشهد تحولات جذرية تتجه من الغرب نحو الشرق.

وأوضح صفوي أنّ "العالم الإسلامي يمتلك مقومات جيوبوليتيكية وجيوستراتيجية واقتصادية وثقافية تمكّنه من أن يكون أحد الأقطاب الرئيسة في النظام العالمي الجديد"، مضيفاً أنّ وحدة الدول الإسلامية وتكامل طاقاتها يشكّلان السبيل الأمثل لمواجهة هيمنة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

وأشار المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة إلى أنّ "إيران، بفضل موقعها الجغرافي وإمكاناتها الاستراتيجية، قادرة على أداء دور محوري في صياغة هذا النظام".

وأكد أنّ التوجه نحو التعاون الإقليمي بين دول العالم الإسلامي سيعزز مكانتها في المعادلات الدولية المقبلة.

رمز الخبر 1962496

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات