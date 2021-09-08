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٠٨‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٧:٣٠ م

بقرار من قائد الثورة:

تعيين "وحيدي" نائباً للقائد العام للقوات المسلحة في الشؤون العسكرية

تعيين "وحيدي" نائباً للقائد العام للقوات المسلحة في الشؤون العسكرية

اصدر قائد الثورة الاسلامية، آية الله العظمى السيد علي الخامنئي قرار بتعيين الوزير احمد وحيدي نائباً للقائد العام للقوات المسلحة في الشؤون العسكرية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وزارة الداخلية ، ان القائد العام للقوات المسلحة (دام ظله) عين أحمد وحيدي، نائباً للقائد العام للقوات المسلحة في الشؤون العسكرية.

واتى قرار تعيين، وحيدي، في 4 سبتمبر 2021./انتهى/

رمز الخبر 1917762
https://ar.mehrnews.com/news/1917762/

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