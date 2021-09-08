تعيين "وحيدي" نائباً للقائد العام للقوات المسلحة في الشؤون العسكرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وزارة الداخلية ، ان القائد العام للقوات المسلحة (دام ظله) عين أحمد وحيدي، نائباً للقائد العام للقوات المسلحة في الشؤون العسكرية.
واتى قرار تعيين، وحيدي، في 4 سبتمبر 2021./انتهى/
اصدر قائد الثورة الاسلامية، آية الله العظمى السيد علي الخامنئي قرار بتعيين الوزير احمد وحيدي نائباً للقائد العام للقوات المسلحة في الشؤون العسكرية.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وزارة الداخلية ، ان القائد العام للقوات المسلحة (دام ظله) عين أحمد وحيدي، نائباً للقائد العام للقوات المسلحة في الشؤون العسكرية.
واتى قرار تعيين، وحيدي، في 4 سبتمبر 2021./انتهى/
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