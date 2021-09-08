تعيين "وحيدي" نائباً للقائد العام للقوات المسلحة في الشؤون العسكرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وزارة الداخلية ، ان القائد العام للقوات المسلحة (دام ظله) عين أحمد وحيدي، نائباً للقائد العام للقوات المسلحة في الشؤون العسكرية.

واتى قرار تعيين، وحيدي، في 4 سبتمبر 2021./انتهى/