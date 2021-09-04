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٠٤‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٢:٢٦ م

العميد جلالي:

اللواء فيروزآبادي كان مثالا للصبر واليقظة والفطنة السياسية ومعرفة التهديدات

اللواء فيروزآبادي كان مثالا للصبر واليقظة والفطنة السياسية ومعرفة التهديدات

عزى رئيس منظمة الدفاع المدني الايراني العميد غلام رضا جلالي بوفاة الرئيس السابق للاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء حسن فيروزآبادي، مؤكدا بان جزءا كبيرا من منجزات الدفاع المدني تحقق بفضل جهود.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في برقية التعزية التي وجهها اليوم السبت اعتبر العميد جلالي، الراحل فيروزآبادي، بانه كان مثالا للصبر واليقظة والفطنة السياسية ومعرفة التهديدات وكان تعبويا حقيقيا وظّف كل طاقاته في مسار الاسلام والدفاع عن الثورة الاسلامية ونهج الولاية.

واضاف: لقد كان امين قائد الثورة الاسلامية العزيز في القوات المسلحة وكان يجعل تدابير سماحته نصب عينه وادى دورا اساسيا واستراتيجيا في ايجاد التنسيق والوحدة والانسجام بين مختلف اركان القوات المسلحة. خدماته وجهاده وجهوده المخلصة وتفانيه في طريق الارتقاء بقدرات البلاد الدفاعية سوف لن تُنسى ابدا وكان جديرا بالشهادة حقا.

وتابع العميد جلالي: لقد كان اللواء فيروزآبادي من العارفين والمعتقدين باهمية الدفاع المدني وادى دورا اساسيا في تبلور وتاسيس منظمة الدفاع المدني في البلاد ولا شك ان قسما كبيرا من منجزات الدفاع المدني يعود لتوجيهاته القيمة وتدابيره ودعمه في هذا المجال.

/انتهى/

رمز الخبر 1917587
https://ar.mehrnews.com/news/1917587/

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