هجوم صاروخي على قاعدة "بلماخيم" جنوب تل أبيب

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن قناة الميادين، أعلنت المقاومة الإسلامية، حزب الله، في بيان: "في إطار سلسلة عمليات خيبر، وبنداء (لبيك يا نصر الله)، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 22 نوفمبر قاعدة بلماخيم جنوب تل أبيب، والتي تبعد 140 كيلومترًا عن الحدود اللبنانية، باستخدام صواريخ متطورة، وتم تحقيق الهدف بنجاح."

وكانت المقاومة اللبنانية قد أعلنت في وقت سابق عن هجوم مركب بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدف هدفًا عسكريًا في مدينة تل أبيب.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل الإعلام التابعة للكيان الصهيوني بوقوع هجوم صاروخي على مدينة صفد. كما سُمع صوت صفارات الإنذار في منطقة يروون بالجليل الغربي.

/انتهى/