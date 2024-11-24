العراق يعقد جلسة طارئة لمناقشة التهديدات الإسرائيلية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وكالة واع العراقية، أن رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، أعلن أن "مجلس النواب حدد موعد جلسة طارئة لمناقشة التهديدات الإسرائيلية للعراق".

وقال المشهداني، إن المجلس حدد يوم غد الاثنين موعداً للجلسة، مؤكدا أن جزءا منها يكون علنياً والآخر سرياً.

ويذكر أن المندوبية الدائمة للعراق لدى جامعة الدول العربية تقدمت بطلب من الحكومة العراقية لعقد جلسة طارئة لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين للدول العربية الاعضاء بالجامعة لمواجهة تهديدات الكيان الإسرائيلي.

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