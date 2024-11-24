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٢٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ٣:٥٠ م

الخارجية الإيرانية: سنجري محادثات مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا الجمعة القادمة

الخارجية الإيرانية: سنجري محادثات مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا الجمعة القادمة

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي عن اجراء محادثات بين إيران وفرنسا وألمانيا وبريطانيا الجمعة المقبلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي عن اجراء محادثات بين إيران وفرنسا وألمانيا وبريطانيا الجمعة المقبلة.

ومن المقرر أن يبحث الاطراف قضايا ثنائية، إقليمية، ودولية.

/انتهى/

رمز الخبر 1951155
شیرین سماره

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