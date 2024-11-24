الخارجية الإيرانية: سنجري محادثات مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا الجمعة القادمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي عن اجراء محادثات بين إيران وفرنسا وألمانيا وبريطانيا الجمعة المقبلة.
ومن المقرر أن يبحث الاطراف قضايا ثنائية، إقليمية، ودولية.
/انتهى/
أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي عن اجراء محادثات بين إيران وفرنسا وألمانيا وبريطانيا الجمعة المقبلة.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي عن اجراء محادثات بين إيران وفرنسا وألمانيا وبريطانيا الجمعة المقبلة.
ومن المقرر أن يبحث الاطراف قضايا ثنائية، إقليمية، ودولية.
/انتهى/
تعليقك