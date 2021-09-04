شعبنا لن يقبل كسر الحصار بالتخفيف المتدرج

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الناطق باسم حركة حماس د.عبد اللطيف القانوع في تصريح مقتضب: " شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة مصر على انتزاع كافة مطالبه وكسر الحصار عن قطاع غزة ولم يعد يقبل بالتخفيف المتدرج، وخيارات شعبنا مفتوحة وكل الأدوات والوسائل متاحة للضغط على الاحتلال وإلزامه برفع الحصار عن شعبنا".

وأضاف القانوع: "مالم تتحقق انفراجه واسعة يلمسها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة فإن فعاليات كسر الحصار متواصلة وبأدوات مختلفة".

ويواصل أبناء الشعب الفلسطيني، فعاليات الارباك الليلي على كافة الحدود، للمطالبة برفع الحصار الخانق على قطاع غزة.

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