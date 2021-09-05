عقد أول اجتماع للحضارة الاسلامية الحديثة عبر الفضاء الافتراضي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم عقد اجتماع يتمحور حول الحضارة الاسلامية الحديثة يوم الجمعة من خارج ايران، باشراف مركز الدراسات والبحوث التابع للأمانة العامة للعتبة الحسينية وجامعة ابن رشد ببغداد تحت عنوان "مسير الحضارة الاسلامية"، و تم التحدث عن الاسلام منذ ظهوره و حتى الوقت الحالي. كما شارك في الاجتماع ثلاثة اساتذه عرب.

الأساتذة الذين حضروا الاجتماع هم: الدكتور سيد حسين مجاب استاذ بكلية الآداب جامعة بغداد، والدكتور محمد محسن عليق استاذ في الجامعة اللبنانية، والدكتور نضال ساعدي رئيس قسم العلوم القرآنية لجامعة ابن رشد في بغداد. كما قامت الدكتورة أمل أسدي، استاذة في كلية الآداب بجامعة بغداد بإدارة الاجتماع عبر الفضاء الافتراضي.

حضر الندوة 266 شخص عبرالفضاء الافتراضي من العراق ومصر والجزائر والمغرب ولبنان وإيران، ويدل حضور هذا العدد من المشاركين على اهتمام العرب بثقافة الحضارة الإسلامية.

وتحدث د.مجاب عن اسباب ظهور وافول الحضارة الاسلامية، واكمل الدكتور محمد عليق متحدثا عن ظروف وكيفية احياء الحضارة الاسلامية الجديدة كما تحدث أيضا د. سعيدي عن دور المرأة في الحضارة، وفي النهاية طرح الأساتذة المشاركون بعض الأسئلة على المشاركين و تم ارسال الأجوبة.

هذا هو الاجتماع الأول لسلسلة الندوات عبر الفضاء الافتراضي التي اقترحتها الأمانة العامة للحضارة الإسلامية الحديثة، والتي تم التنسيق لها في جامعة طهران منذ عدة أشهر، وسيتم التنسيق لندوات أخرى عبر الفضاء الافتراضي من قبل المؤسسات العلمية الإسلامية العالمية في المستقبل.

الغرض من عقد هذه الندوات هو الجمع بين علماء المسلمين وابراز آراء الخبراء في مجال الحضارة الإسلامية الحديثة، من أجل تعميق وتعميم وإدراك مفهوم الحضارة الإسلامية الحديثة بين المسلمين والناس حول العالم.

علما أنه سيتم تسجيل محاضرات الأساتذة المشاركين في الندوة الإلكترونية وإن شاء الله سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني لمركز الدراسات والبحوث التابع للأمانة العامة للعتبة الحسينية وسيتم نشرها في سلسلة. إلى جانب محاضرات الندوات الأخرى التي سيتم التحضير لها عبر الإنترنت.

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