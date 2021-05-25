إیران: ندوة إفتراضية ثقافية بالتركيز على تحقيق الحضارة الإسلامیة الحديثة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تعقد هذه الندوة بمحورية تحقيق الحضارة الاسلامية الحديثة، وبهدف تكريم والاحتفاء بعوائل الشهداء والمضحين المنتمية الى رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية في إیران.

ويتحدث في هذه الندوة الالكترونية كل من المستشار الثقافي الإيراني لدى اليابان "حسين ديفسالار"، والمستشار الثقافي الإيراني في الهند "محمد علي رباني"، المستشار الثقافي الإيراني لدى لبنان "الدكتور عباس خامه يار"، والمستشار الثقافي الإيراني لدى جنوب أفريقيا "أحمد علي محسن زادة"، والمستشار الثقافي الإيراني لدى إسبانيا "محمد مهدي أحمدي".

كما سيتم في هذا الحدث الثقافي الذي سيقام عبر الفضاء الافتراضي، إزاحة الستار عن 15 عنواناً من الكتب المترجمة في مجال التضحية بالنفس والاستشهاد.

جدير بالذكر أن ندوة "دبلوماسية التضحية" الأولى تقام اليوم الثلاثاء الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت إیران، وذلك بالتعاون المشترك بين مؤسسة الشهيد وشؤون المضحين في إیران، ورابطة الثقافة الإسلامية والعلاقات الاسلامية، و المديرية العامة للتعاون الثقافي وشؤون الإيرانيين في الخارج.

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