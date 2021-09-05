باكستان..قتلى وجرحى جراء هجوم انتحاري جنوب غربي البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشارت القناة، نقلا عن إدارة مكافحة الإرهاب في ولاية بلوشستان الباكستانية إلى أن الحديث يدور عن هجوم انتحاري استهدف نقطة تفتيش تابعة لحرس الحدود على طريق ماستونغ.

وحمل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان حركة "طالبان باكستان" المسؤولية عن الهجوم، فيما أورد موقع Dawn.com الإخباري أن الحركة تبنت العملية.

وقالت أجهزة الأمن إن الانتحاري اقتحم سيارة تابعة لقوات إنفاذ القانون عند مركز التفتيش بواسطة دراجته النارية، مضيفة أن فريقا من إجارة مكافحة الإرهاب وصل إلى مكان الحادث وأن التحقيق قد بدأ في ملابسات الهجوم.

وذكرت القناة أن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد.

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