باكستان.. مقتل 4 شرطيين في انفجار قنبلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وقع الهجوم في بلدة سوي بإقليم بلوشستان، ولم يعلن أحد مسؤوليته عن الهجوم.

وأدان رئيس وزراء الإقليم عبد القدوس بيزنجو، التفجير ووصفه بأنه "عمل إرهابي" وتعهد ببذل كل الجهود لاعتقال من دبروا الهجوم.

وقال بيزنجو إن القتلى والمصابين هم جزء من قوة شرطة محلية خاصة تعرف باسم "قوة السلام".

وجاء أحدث هجوم بعد يومين من هجوم مسلحين على تمركز أمني في بلوشستان، ما أدى إلى اندلاع معركة بالأسلحة النارية أسفرت عن مقتل 10 جنود ومهاجم.

وكانت بلوشستان موقعا لتمرد طويل الأمد، حيث شنت مجموعة من الجماعات الانفصالية هجمات، خاصة على القوات الحكومية والشرطة.

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