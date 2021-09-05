  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
٠٥‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٨:٤٢ م

احمد مسعود يعلن استعداده لوقف القتال إذا انسحبت طالبان من بنجشير

احمد مسعود يعلن استعداده لوقف القتال إذا انسحبت طالبان من بنجشير

اعلن زعيم المعارضة الافغانية، أحمد مسعود، استعداده لوقف القتال إذا انسحبت طالبان من بنجشير على أن يجري محادثات مع مجلس العلماء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان زعيم المعارضة الافغانية، أحمد مسعود، يعلن استعداده لوقف القتال إذا انسحبت طالبان من بنجشير على أن يجري محادثات مع مجلس العلماء.

واعلن أحمد مسعود ترحيبه باقتراح مجلس العلماء لإجراء محادثات لوقف قتال بنجشير./انتهى/

رمز الخبر 1917651
https://ar.mehrnews.com/news/1917651/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 8 + 0 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات