احمد مسعود يعلن استعداده لوقف القتال إذا انسحبت طالبان من بنجشير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان زعيم المعارضة الافغانية، أحمد مسعود، يعلن استعداده لوقف القتال إذا انسحبت طالبان من بنجشير على أن يجري محادثات مع مجلس العلماء.

واعلن أحمد مسعود ترحيبه باقتراح مجلس العلماء لإجراء محادثات لوقف قتال بنجشير./انتهى/